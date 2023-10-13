شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أقل من المتوقع لصادرات وواردات الصين في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين عن انخفاض أقل من المتوقع في الصادرات خلال شهر سبتمبر/ أيلول، وفقا لبيانات الجمارك، الجمعة. وانخفضت الصادرات بنسبة 6.2% الشهر الماضي عن نفس الشهر من العام 2022. وهذا أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 7.6% من قبل المحللين في استطلاع أجرته رويترز. كما انخفضت الواردات أيضا بنسبة 6.2% في سبتمبر، أيضاً أكثر قليلا من الانخفاض بنسبة 6% المتوقع في استطلاع رويترز.

وانخفضت صادرات الصين على أساس سنوي كل شهر بدءاً من مايو. وتراجعت تجارة الصين هذا العام وسط الطلب العالمي الباهت وكذلك المحلي الصيني حيث تباطأ تعافي البلاد من الوباء في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الركود في القطاع العقاري الضخم.

من المقرر أن تبلغ الصين عن مبيعات التجزئة في سبتمبر يوم 18 أكتوبر، إلى جانب أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وسط التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات القليلة الماضية، سعت الصين إلى تعزيز تجارتها مع الشركاء الإقليميين في جنوب شرق آسيا، وكذلك البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. مبادرة الحزام والطريق هي دفعة تقودها الصين لتطوير البنية التحتية الإقليمية مثل الموانئ والسكك الحديدية.

وبنهاية سبتمبر، قالت الصين إن لديها قطارات تعمل إلى 217 مدينة في 25 دولة أوروبية.

وقال المسؤولون الصينيون هذا الأسبوع إن البضائع المنقولة على طول خطوط السكك الحديدية هذه تمثل 8% من التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي في عام 2022، ارتفاعا من 1.5% في عام 2016.

كما قالت الصين إن الواردات والصادرات مع البلدان الشريكة في الحزام والطريق وصلت إلى 19.1 تريليون دولار بين عامي 2013 و2022 - بمتوسط نمو سنوي في التجارة قدره 6.4%. (وكالات)