شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي»: 87 مليون درهم للاستحواذ على 20% من «تي.أو.إم» التركية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك دبي الإسلامي، عن تفاصيل صفقة الاستحواذ التي أعلن عنها مؤخراً على حصة بنسبة 20% في مجموعة شركات تي.أو.إم التركية، مع إمكانية رفع حصته إلى 25% في غضون اثني عشر شهراً.

وأشار البنك، إلى أن القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ التي عقدت يوم 5 يوليو 2023، تبلغ حوالي 1.2% من رأس ماله أو ما يعادل 86.9 مليون درهم. ونوه إلى أن الأثر المالي للصفقة على نتائج أعماله ومركزه المالي سيظهر خلال الربع الأول من العام القادم 2024.

المؤسسة التركية، هي مجموعة خدمات مالية متكاملة وشاملة تأسست في المجال الرقمي، حيث يسعى الينك للحصول على عائد مناسب على الاستثمار وتنويع دخله في أسواق خارج دولة الإمارات.

وعن موعد تنفيذ الصفقة، أوضح البنك إنه سيتم تحديد التاريخ عند الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية، متوقعاً أن يتم تسلم الموافقات التنظيمية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023.

وقال «دبي الإسلامي»: «سيكون للاستثمار في المرحلة المبكرة تأثير ضئيل على البيانات المالية للكيان المدرج في البداية من السنة الأولى إلى السنة الثالثة. وستزداد العوائد بشكل كبير بعد السنة الثالثة من خلال استقرار الأعمال والعوائد الناتجة عن الاكتتاب العام المحتمل.»