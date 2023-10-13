شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «شعاع» و«دانة غاز».. جاسم الصديقي يغادر «إشراق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة إشراق للاستثمار عن قبول استقالة جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري، بصفته عضواً غير تنفيذي وغير مستقل من مجلس إدارة الشركة، اعتباراً من 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الشركة في إفصاح لها، الجمعة، إن الاستقالة جاءت لأسباب مهنية، ومتابعة أعمال ومساع أخرى، وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لقيادة الشركة في المرحلة التالية من مستقبلها المشرق.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «شعاع كابيتال» عن استقالة جاسم الصديقي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 14 أغسطس/ آب الماضي.

وكان الصديقي يشغل منصب العضو المنتدب للشركة. يشار إلى أن الصديقي قاد مجموعة أبوظبي المالية منذ تأسيسها في عام 2011 وصولاً إلى اندماجها مع «شعاع».

واستقال جاسم الصديقي من عضوية مجلس إدارة شركة دانة غاز، اعتباراً 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشغل جاسم الصديقي، رئاسة مجلس إدارة «إشراق للاستثمار».