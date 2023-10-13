شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية»: بنك يعرض قطعة أرض في المزاد لسداد مديونية «ثيرمو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة الاتحاد العقارية، إن أحد البنوك المحلية في الإمارات، عرض واحدة من الأراضي المملوكة للشركة للبيع في أحد المزادات في الدولة، مشيرة إلى أن البنك نفذ على الأرض، لسداد مديونية شركة «ثيرمو» التابعة.

وأكدت «الاتحاد العقارية» أنها في المراحل الأخيرة من التفاوض على اتفاقية التسوية والتي هي قيد الدراسة حالياً مع البنك.

وأضافت «الاتحاد العقارية» في إفصاح لها رداً على طلب سوق دبي المالي بالإفصاح عن قيام أحد البنوك المحلية بعرض واحدة من الأراضي المملوكة لها للبيع في أحد مزادات الدولة: أن البنك قام بالتنفيذ على إحدى أراضي الشركة؛ بهدف سداد مديونية شركة «ثيرمو ش.ذ.م.م»، واحدة من الشركات التابعة والتي هي حالياً قيد التصفية.

وأوضحت: إنها قامت، بصفتها الشركة الأم، بضمان مديونية شركتها التابعة وبالتالي نفّذ البنك على الأرض لسداد مديونية شركة «ثيرمو ش.ذ.م.م».

وأكدت شركة الاتحاد العقارية أنها في المراحل الأخيرة من التفاوض على اتفاقية التسوية والتي هي قيد الدراسة حالياً مع البنك.