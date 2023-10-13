شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 13-10-2023 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-10-2023 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 98.82 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري عند 37.54 جنيه للشراء، 38.04 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:





سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر اليورو الأوروبي اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 32.64 جنيه للشراء، 32.82 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الجنيه الاسترليني اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 37.54 جنيه للشراء، 38.04 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



سعر الريال السعودي اليومثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري. سعر الريال السعودي اليومثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 98.82 جنيها للشراء، و99.84 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.