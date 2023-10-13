«دبي للاقتصاد الرقمي» تكشف عن فعاليات في «إكسباند نورث ستار 2023»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «إنديا سنترال» أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند

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«آسيا فاست» و«أفريكا فاست» يجمعان 100 أفضل شركة ناشئة في آسيا وإفريقيا

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دبي: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن فعاليات جديدة ستقام ضمن معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم. وتشمل هذه الفعاليات «إنديا سنترال»، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100»، التي يتوقع أن تستقطب العديد من زوار المعرض والشركات الناشئة العالمية.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض «إكسباند نورث ستار» الذي ينظم في دبي هاربر خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن يجمع الشركات الناشئة الأبرز في العالم مع المبتكرين والمستثمرين ورواد وقادة الأعمال الناجحين.

الفعاليات

ويعد «إنديا سنترال» أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ حيث يتوقع مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، علماً أن الهند تحتضن أكثر من 90 ألف شركة ناشئة وأكثر من 100 شركة مليارية. ويضم البرنامج مؤتمراً مخصصاً حول منظومة التكنولوجيا الهندية وآفاق التنظيم والاستثمار فيها بحضور مجموعة من الوزراء ومؤسسي الشركات المليارية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

ويضم «إكسباند نورث ستار» أيضاً معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، ويجمع كل منهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في كل من القارتين الآسيوية والإفريقية. ومن المتوقع أن تصل قيمة شركات التكنولوجيا الناشئة في جنوب شرق آسيا إلى تريليون دولار بحلول عام 2025 مقارنة بـ 340 مليار دولار في عام 2020. وفي إفريقيا، نجحت 633 شركة ناشئة إفريقية بجمع ما مجموعه 3.3 مليار دولار في عام 2022، وارتفع إجمالي حجم تمويلها السنوي بأكثر من 1000% منذ عام 2015.

ويأتي تنظيم معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100» بعد حملات ترويجية خارجية مكثفة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من فعاليات التواصل مع 10 من أكبر الوجهات في المنطقتين. ويعد هذان المعرضان الأكبر من نوعهما لمجتمع الشركات الناشئة الآسيوية والإفريقية خارج كل قارة، ويضمان يوماً حافلاً بالمؤتمرات وفعاليات التواصل والمسابقات المخصصة.

الذكاء الاصطناعي

وتشمل فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام أيضاً «اثنين الذكاء الاصطناعي»، والذي يستعرض ما يزيد على 250 شركة ناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ والمؤتمر العالمي للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، والذي سيقدم رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم؛ و«أحد المستثمرين الملائكيين»، وهو سلسلة فريدة من ورش العمل مع جولة إرشادية لمساعدة الشركات الناشئة في التعرف إلى المستثمرين الملائكيين.

وتعكس المبادرات الجديدة في معرض «إكسباند نورث ستار» التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الآسيوية والإفريقية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتهدف الغرفة إلى تعريف رواد الأعمال والشركات الناشئة الطموحة بالمنظومة الرقمية في دبي، ودعم توسعهم ونجاحهم في الإمارة. كما يدعم المعرض مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويعد الاقتصاد الرقمي إحدى الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية، ويدل على طموح الإمارة بأن تغدو مركزاً عالمياً للتحول الرقمي مع توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، وتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول عام 2033.

1800 شركة ناشئة

يشارك في المعرض ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة؛ ونحو 1000 مستثمر – يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار- إلى دبي التي تتنامى مكانتها مركزاً للاقتصاد الرقمي العالمي.

وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف استراتيجيتها باستقطاب 300 شركة تقنية إلى دبي بحلول عام 2024 والتزامها بتعزيز اقتصاد دبي الرقمي وتحقيق تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).