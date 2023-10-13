شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لا خطط لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار «أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في مقابلة أذيعت، الجمعة، إنه لا توجد خطط لإنشاء اتحاد دولي للغاز الطبيعي على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وروسيا جزء من منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يطلق عليه أحياناً «أوبك الغاز».

وخفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، الذي كان مصدر دخلها الرئيسي من مبيعات الطاقة، بنحو الثلثين، وسط تداعيات سياسية بشأن أوكرانيا. وتعمل موسكو على زيادة مبيعات النفط والغاز إلى آسيا، وتتطلع إلى زيادة كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً.

وقال نوفاك لقناة آر.تي الناطقة بالعربية: «لا توجد مناقشات لإنشاء اتحاد (غاز)». وقال إن عمل المنتدى «يتعلق، في الأغلب، بتبادل وجهات النظر».

(رويترز)