شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم الأمريكية تدفع مؤشر «نيكاي» الياباني للانخفاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم اليابانية، الجمعة، مقتفية أثر انخفاضات «وول ستريت»، بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع والتي عززت احتمالات أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

غير أن خسائر المؤشر نيكاي الياباني كانت محدودة، بسبب قفزة بلغت 5.75 في المئة لسهم «فاست ريتيلينج» ذي الثقل على المؤشر، وهي الشركة المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بعد تقرير أرباح قوي.

وأغلق المؤشر نيكاي الجمعة، منخفضاً 0.55 في المئة عند 32315.99، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.44 في المئة.

وقال ماكي ساوادا الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق:«إنها بيئة مهيأة لجني الأرباح»، مشيراً إلى ارتفاع المؤشر نيكاي 4.8 في المئة خلال الأيام الثلاثة الماضية وعطلة نهاية الأسبوع الوشيكة.

وحتى مع عمليات البيع الكبيرة اليوم، لا يزال المؤشر نيكاي مرتفعاً 4.26 في المئة خلال الأسبوع بعد سلسلة خسائر خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

ومن بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، لم ينج من الخسائر سوى قطاع التعدين الذي يضم شركات الطاقة، في حين قاد قطاع المنسوجات الانخفاضات بنسبة بلغت 2.33 في المئة.

وهبط قطاع البيع بالتجزئة 1.4 في المئة رغم قفزة سهم فاست ريتيلينج. وكان سهم سوميتومو فارما أكبر الخاسرين إذ هوى 6.33 في المئة.

وانخفض سهم شركة صناعة السيارات نيسان 2.71 في المئة في حين نزل سهم تويوتا 1.92 في المئة.

كما انخفض سهما نينتندو وسوني جروب 2.43 في المئة و1.95 في المئة على التوالي.

(رويترز)