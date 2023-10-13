شكرا لقرائتكم خبر عن «آركوس جيت» و«إير شاتو» تعززان التنقل بالطائرات العمودية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

كشفت شركة وساطة الطائرات «آركوس جيت» استحواذها على حصة في شركة تأجير الطائرات العمودية «إير شاتو» التي تتخذ من صالة كبار الشخصيات في مطار آل مكتوم الدولي مقراً لها.

وستستخدم الشركتان قاعدة «إير شاتو» في دبي الجنوب، كمركز لنظام عمل متكامل لتشغيل وصيانة الطائرات العمودية المملوكة للقطاع الخاص.

وتمتلك «إير شاتو» مهبط طائرات هليكوبتر تجارياً معتمداً مكوناً من ثماني منصات في صالة كبار الشخصيات، والذي بدأ عملياته في نوفمبر 2021. وأول حظيرة طائرات هليكوبتر تجارية للشركة، على مستوى الإمارات، والتي تقع خارج مباني المطار ستدخل حيز التشغيل بحلول إبريل 2024.

وقالت «آركوس جيت»، ومقرها دبي، إنه بالتعاون مع «إير شاتو»، تتوقع توحيد مطارات الطائرات العمودية في جميع أنحاء الإمارات في شبكة واحدة مع دبي الجنوب، ومركز محمد بن راشد للطيران، ما سيحسن بشكل كبير تنقل الأثرياء.