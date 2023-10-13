شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصناعة والثروة المعدنية يُدشّن 3 مصانع في قطاعات الدواء والغذاء بمدينة سدير للصناعة والأعمال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, 3 مصانع جديدة في قطاعي الصناعات الدوائية والغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال خلال زيارته التفقدية, التي استهدفت الوقوف على خطط سير العمل وحركة الإنتاج.

وافتتح معاليه خلال الزيارة مصنع “شركة سدير للأدوية” الخاص بإنتاج أدوية الأورام، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة لإنتاج أدوية الأورام والأدوية عالية السُمّية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى المصنع العام للأدوية التخصصية بحجم استثمارات يتجاوز 277 مليون ريال وتصل مساحته إلى 77 ألف متر مربع.

كما افتتح مصنع “أغذية الخليج للتموين” على مساحة تتجاوز 95 ألف متر مربع، باستثمارات تناهز 236 مليون ريال, بهدف تعزيز منظومة الصناعات الغذائية وتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ذات الطلب العالي على المنتجات السعودية.

وتفقد معاليه مصنع شركة “الشايع الدولية للصناعة” للمنتجات الغذائية الذي يتجاوز حجم استثماراته 200 مليون ريال وتزيد مساحته الكلية عن 29 ألف متر مربع، ومصنع “المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية” البالغ حجم استثماراته 11,3 مليون ريال وتصل مساحته الكلية إلى 1,500 متر مربع، كما تفقد المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في القطاعات الصناعية المختلفة والخدمات اللوجستية والبنى التحتية والمرافق الخدمية وفقاً لإستراتيجية “مدن” والمبادرات المُوكلة إليها ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وتشغل مدينة سدير للصناعة والأعمال التي أنشئت عام 2009 مساحة تقارب 64 مليون متر مربع؛ منها 16.9 مليون متر مربع “مساحة مطورة”، ويعمل بها 350 مصنعًا في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والطبية، إضافة إلى الصناعات التحويلية وصناعة الحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصناعة الفلزات القاعدية والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المطاط والبلاستك والمعادن اللافلزية الأخرى ومنتجات المعادن المُشكلة، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.

وتشهد المدينة نموًا صناعياً كبيراً وإقبالاً متزايداً من جانب المستثمرين الصناعيين الوطنيين والأجانب، وكذلك رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضم 88 مصنعاً جاهزاً تتنوع مساحتها بين 900 و450 مترًا مربعًا بإجمالي مساحة إنتاج تصل إلى 53,100 متر مربع.

يُذكر أن “مدن” التي أُنشئت عام 2001 تُشرف اليوم على 36 مدينة صناعية بحجم استثمارات تراكمية تصل إلى 408 مليارات ريال، وإجمالي مساحات مُطورة تتجاوز 200 مليون متر مربع، كما يتجاوز عدد المصانع العاملة بها 6,200 مصنع إلى جانب إشرافها على عدد من المجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، وعملها المتواصل لتطوير منظومة استثمارية تُعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صناعية إقليمية، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.