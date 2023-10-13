الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّل سعر الذهب اليوم أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1881 دولارًا للأونصة ، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر، وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 1894 دولارًا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.16 دولارًا للأونصة وصعد البلاتين 0.2 % إلى 886.68 دولارًا بينما تراجع البلاديوم 0.2 % إلى 1165.17 دولارًا.