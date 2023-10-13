نائب وزير الاتصالات : هدفنا تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية كجزء من تحولنا إلى الاقتصاد الرقمي.. وتنمية قدرات شبابنا للمنافسة عالميًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، أن المملكة تطمح إلى تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية كجزء من خططها في رحلة تحولها إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية يعتبر من أسرع قطاعات المحتوى الرقمي نموًا.

وأوضح معاليه في كلمة بمناسبة تدشين فعالية “Ignite| The Game” مساء اليوم والتي ينظمها “مجلس المحتوى الرقمي Ignite” في بهو جامعة الإمام محمد بن سعود خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري، برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة شهد تحولًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية بعد أن أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا بالقطاع بالدعم والتمكين لأهمية هذه الصناعة في نمو الاقتصاد الرقمي.

وبيّن المهندس العوهلي جملة من الإنجازات في القطاع تمثلت في إطلاق برنامج تمويل الألعاب بقيمة 1.8 مليار ريال، والذي وصل إلى تمويل أكثر من 20 شركة، وإطلاق أكاديمية الألعاب، والتي تم من خلالها تدريب أكثر 1250 شابًا وشابة، وإطلاق أكاديمية الرياضات الإلكترونية وتخريج أكثر من 440 شابًا وشابة.

من جهة أخرى، شهدت الفعالية توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة الاستثمار وشركة Artisan Studios لإنشاء استديو متخصص في تطوير ألعاب تقمّص الأدوار (RPG) ثنائية الأبعاد بعد تواجدها العالمي في كندا وفرنسا، وستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق مبادرات تطوير إمكانات الاستثمار في منصات المحتوى الرقمي؛ والتي تهدف إلى زيادة عدد الشركات العالمية في قطـاع صناعة وتطوير الألعــاب السعودي، وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي.

كما شهد الحفل تخريج 189 متدربًا من معسكرات همة الرقمية بالأكاديمية السعودية الرقمية في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية.

ويشارك في الفعالية أكثر من 75 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا في أكثر من 15 جلسة حوارية، و20 ورشة تدريبية، وأكثر من 15 جلسة نقاش، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 12 ألف مهتم ومهتمة من أبناء وبنات الوطن.

وتتضمن الفعالية العديد من المساحات المتنوعة لتحفيز المهتمين والمبتكرين من خلال الجلسات النقاشية والحوارية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل في ورش العمل والجلسات الاستشارية عبر تغطية كامل سلسلة القيمة لقطاع الألعاب الإلكترونية ودعم النشر والتسويق وتحفيز الاستثمارات.