شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تمنح مايكروسوفت موافقات الاستحواذ على «أكتيفيجن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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منحت أكبر هيئة رقابية على المنافسة في بريطانيا، الضوء الأخضر لصفقة استحواذ مايكروسوفت المقترحة على شركة الألعاب «أكتيفيجن بليزارد» مقابل 69 مليار دولار، وبذلك تزول آخر عقبة أمام إتمام الصفقة.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، في بيان يوم الجمعة، إنها وافقت على صفقة شراء مايكروسوفت لشركة أكتيفيجن ولكن من دون حقوق الألعاب السحابية.

وجاء في البيان «إن الصفقة الجديدة ستوقف مايكروسوفت من الاستئثار بالمنافسة في الألعاب السحابية مع انطلاقة هذا السوق، مع المحافظة على الأسعار والخدمات التنافسية لعملاء الألعاب السحابية في المملكة المتحدة».

وكانت مايكروسوفت قد تقدمت باقتراح الصفقة في يناير/ كانون الثاني 2022 لكنها واجهت تحديات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة منذ ذلك الحين؛ حيث كان المنظمون يشعرون بالقلق من أن عملية الاستحواذ ستؤدي إلى تقليل المنافسة في سوق الألعاب، لا سيما في مجال الألعاب السحابية الناشئة.

وعلى وجه التحديد الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة التي بررت وقف عملية الاستحواذ في إبريل/ نيسان، بأن السماح بإتمامها ربما يمنح مايكروسوفت مكانة قوية في سوق الألعاب السحابية الناشئة.

وكانت «هيئة المنافسة والأسواق» الجهة التنظيمية النهائية التي أوقفت الصفقة، وبعد موافقتها الآن تصبح مايكروسوفت قادرة على إغلاق عملية الاستحواذ.