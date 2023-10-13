شكرا لقرائتكم خبر عن موجة بيع في أسواق الإمارات.. و12 سهماً تتراجع بالحد الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت العديد من الأسهم تراجعات حادة في منتصف جلسة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تراجع مؤشر سوق دبي 2% وأبوظبي بأكثر من 1%.

وفي سوق دبي المالي، هوت أسهم أملاك والاتحاد العقارية وشعاع كابيتال وإثمار والفردوس واكتتاب بالحد الأقصى المتاح للتراجع وهو 10%، حيث سجلت جميعها تراجعات بأكثر من 9%، فيما سجل سهم ديار تراجعاً بأكثر من 7%.

وفي سوق أبوظبي، تراجعت بالحد الأقصى أسهم «بلدكو»، و«أرام»، و«كيو»، و«بالمز»، و«أم القيوين للاستثمارات»، فيما هوت أسهم ملتيبلاي 5% وألفا ظبي 4%، والعالمية 0.25%، مقابل ارتفاع «إي أند» 0.6%

وأدت موجة بيع حادة إلى تراجع إعمار العقارية 5.21%، ودبي الإسلامي 1%، وإعمار للتطوير 4.23%، كما تراجع الإمارات دبي الوطني 1.4%، مقابل ارتفاع «تيكوم» 1.1%.