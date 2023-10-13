شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 287 مبايعة عقارية بـ 1.3 مليار درهم خلال ساعات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت تعاملات السوق العقاري في دبي خلال الساعات الاولى اليوم الجمعة 287 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، حسب بيانات «دبي ريست». وتصدرت نخلة جبل علي التعاملات بـ 28 إجراء بقيمة لامست 647 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بـ 12 إجراء بنحو 136 مليون درهم، ثم جميرا فيليج سيركل ثالثاً بقيمة 52 مليون درهم من خلال 39 إجراء. وبلغت قيمة الرهونات نحو 133 مليون درهم، أما الهبات فسجلت 326 مليون درهم.