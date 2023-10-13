شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 173.66 نقطة ما يعادل 0.5% عند 33631.21 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.35 نقطة ما يعادل 0.6% عند 4349.60 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك 85.46 نقطة، ما يعادل 0.6%، عند 13574.22 نقطة.

ارتفاع الدولار مقابل العملات

وفي العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، ما يزيد من فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب مع ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، مع انخفاض العقود الآجلة بنسبة 0.2% عند 1833 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.