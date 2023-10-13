وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع سفيرة سريلانكا لدى فرنسا تعزيز التعاون بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بحث اليوم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع سفيرة سريلانكا ﻟﺪى فرنسا مانيشا جوناسيكيرا، تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العاصمة الفرنسية باريس، حول ملف الرياض إكسبو 2030‬، تحت عنوان “غد أفضل”.