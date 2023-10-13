شكرا لقرائتكم خبر عن 28 صفقة كبرى على «إعمار» و«أمانات» و«دبي الإسلامي» «الإسمنت الوطنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد سوق دبي المالي، الجمعة، 28 صفقة كبرى على 4 شركات، تشمل «أمانات» و«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«الإسمنت الوطنية»، بقيمة 143.5 مليون درهم، بتداول 64.66 مليون سهم.

وسجلت «أمانات القابضة» صفقات كبرى مباشرة بقيمة 50 مليون درهم، تشمل 50 مليون سهم، بسعر درهم واحد للسهم.

وشهدت «إعمار العقارية» صفقات كبرى بقيمة 48.9 مليون درهم، بتداول 6.38 مليون سهم، بسعر 7.67 درهم للسهم الواحد.

وسجل «دبي الإسلامي» صفقات كبرى بنحو 43.5 مليون درهم، بتداول 7.8 مليون سهم، بسعر 5.57 درهم للسهم الواحد.

وشهد السوق أيضاً، صفقات كبرى على شركة الإسمنت الوطنية، بنحو مليون درهم، تشمل 468 ألف سهم، بسعر 2.35 درهم للسهم الواحد.