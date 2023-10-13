شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 1362 شقة وفيلا بـ 4.6 مليار درهم في دبي خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.92 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1659 مبايعة بقيمة 9.65 مليار درهم، منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 5.08 مليار درهم و1362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.57 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تلتها مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 112.18 مليون درهم.

الشقق والفلل

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية، تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 181.32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 295.78 مليون درهم.

وسجلت الرهون 2.37 مليار درهم منها 82 رهون الأراضي بقيمة 947.36 مليون درهم و491 رهون الفلل والشقق بقيمة 1.42 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 528.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم.

وشهدت تسجيل 117 هبة بقيمة 899.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 274.5 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 125.4 مليون درهم.

تصرفات الجمعة

بلغت التصرفات العقارية الجمعة، أكثر من 1.7 مليار درهم، بتسجيل 287 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 876.79 مليون درهم و232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 422.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42.49 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تلتها مبايعة بقيمة 42.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تلتها مبايعة بقيمة 41.89 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 646.82 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 129.92 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4.37 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 11.9 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 11.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 9.7 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 35.19 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 34.4 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 37.3 مليون درهم.

وسجلت الرهون 133.6 مليون درهم، منها 10 رهونات للأراضي بقيمة 17.55 مليون درهم، و71 رهون الفلل والشقق بقيمة 116.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11.16 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9.96 مليون درهم.

وتم تسجيل 25 هبة بقيمة 326.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 124.23 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 61.89 مليون درهم.