شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسك الذهب، الجمعة، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر، بسبب التوتر في الشرق الأوسط، وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1878.70 دولار للأوقية (الأونصة). وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1892.80 دولار.

عوائد السندات

وعكست عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار مسارها في التعاملات الآسيوية، الجمعة، عقب ارتفاعها في الجلسة الماضية بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين الأمريكيين في سبتمبر/ أيلول.

وارتفع الذهب قبل بيانات التضخم إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، الخميس، مدعوماً بموقف كبار صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي بدا أنه يميل إلى التيسير النقدي، وإشارتهم إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يجعل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة.

وإلى جانب الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وضع الذهب الذي لا يدر عائداً على مسار تحقيق زيادة تزيد على 2% هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ منتصف مارس/ آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 22.17 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.1% إلى 869.52 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1143.60 دولار. لكن المعدنين في سبيلهما لتسجيل خسارة أسبوعية. (رويترز)