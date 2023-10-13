شكرا لقرائتكم خبر عن 3.74 تريليون يوان حجم التجارة الخارجية الصينية في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات نُشرت الجمعة، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، ما يولّد أملاً في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثّراً هذا العام.

وأضافت البيانات الصادرة أن حجم التجارة الخارجية الصينية وصل إلى 3.74 تريليون يوان (نحو 521 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، مسجلاً نمواً على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة الواردات والصادرات الصينية من البضائع 30.8 تريليون يوان، بحسب البيانات المذكورة.

واتخذت الحكومة مؤخراً إجراءات لتعزيز النشاط في اقتصاد راكد يتصارع مع أزمة كبيرة في قطاع العقارات، واستهلاك ضعيف منذ ألغت الصين العام الماضي سياسة صفر كوفيد الصارمة.

تراجع الصادرات

وتراجعت الصادرات، التي كانت تشكلّ محرّكاً مهماً للنمو في الصين تاريخياً، بنسبة 6.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقّعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ. ويمثّل ذلك تحسّناً مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 8.8% في أغسطس والذي كان كذلك أفضل من المتوقع.

أمّا الواردات، فتراجعت بنسبة 6.2%، بعدما سجّلت تراجعاً نسبته 7.3% في أغسطس، فيما توقّع الخبراء تسجيل تراجع بنسبة 6.3%.

وتأتي هذه الأرقام قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام والمقررة للأسبوع المقبل. (أ.ف.ب)