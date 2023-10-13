شكرا لقرائتكم خبر عن «دناتا» تنال جائزة العام للمناولة الأرضية للسنة التاسعة على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نالت «دناتا» جائزة مزود العام لخدمات المناولة الأرضية للسنة التاسعة على التوالي، ضمن جوائز مجلة «إير كارغو نيوز» لعام 2023. وجرى تقديم الجائزة التي تعد أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، خلال حفل الجوائز الذي أقيم مؤخراً، في لندن.

وقال المدير التنفيذي لـ«دناتا» المملكة المتحدة (عمليات المطار) أليكس دويسنوا، الذي تسلم الجائزة: «يشرفنا نيل هذه الجائزة المرموقة التي تعد اعترافاً بالتزامنا بالابتكار والسلامة والتميز في الخدمة. ونشكر جميع أعضاء فرقنا على مستوى العالم الذين كان عملهم الجاد هو القوة الدافعة وراء نجاحنا. وسوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي، وإرساء معايير جديدة في صناعة الشحن الجوي».

وواصلت «دناتا»، على مدار العام الماضي، تعزيز عملياتها من خلال استثمارات استراتيجية على مستوى العالم. فقد أسست عملياتها في زنجبار (تنزانيا)، ووسعت تواجدها في كندا من خلال شراكتها مع مجموعة GTA، وأضافت كالغاري وفانكوفر إلى شبكتها للشحن، كما زادت استثماراتها في «إير ديسباتش» لتصبح المالك الوحيد للشركة الرائدة عالمياً في خدمات التحكم المركزي في الأحمال.

كما واصلت «دناتا» تعزيز وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، فقد باشرت إنشاء مرفق شحن جديدة في أربيل، ما سيوسع عملياتها في العراق. وتواصل في هولندا أيضاً بناء «مدينة دناتا للشحن أمستردام»، التي تعد إحدى أكبر المرافق وأكثرها تطوراً في العالم.

واستثمرت «دناتا» أيضاً في منتجات مبتكرة وتكنولوجيا رقمية جديدة لتعزيز الكفاءة عبر عملياتها. ومن أهم الإنجازات في هذا المجال طرح نظام إدارة الشحن الرقمي «ون كارغو»، وتطوير منصة تجارة إلكترونية من الجيل التالي، وإطلاق طائرات من دون طيار ذاتية التحكم في مستودعاتها.

كما واصلت «دناتا» جهودها لتحسين الموارد عبر شبكتها العالمية، في إطار تعهدها بتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها بنسبة 50% بحلول عام 2030. فقد خصصت الشركة في السابق 100 مليون دولار لتنفيذ التكنولوجيا والمبادرات الخضراء عبر عملياتها لتحقيق هدفها الاستراتيجي. وتشمل أحدث المبادرات الرئيسية للشركة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وحلول دعم العمليات الأرضية الخضراء وتحسين العمليات.

وحصلت «دناتا» مؤخراً على شهادة الإدارة البيئية IEnvA من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.