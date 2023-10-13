شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

رحّبت الاتحاد للطيران بأحدث إضافة إلى أسطولها، حيث هبطت طائرة جديدة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر في مطار أبوظبي الدولي.

وبعد إجراء فحص شامل من قبل الفريق الهندسي للاتحاد للطيران، ستدخل الطائرة الجديدة إلى الخدمة مباشرة، حيث من المقرر أن تبدأ بنقل الضيوف اعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبهذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يؤكد وصول أحدث طائراتنا من طراز 787 دريملاينر، التزامنا بالنمو هذا العام من خلال تعزيز جودة تجربة ضيوفنا وتوسيع نطاق شبكتنا، في إطار استراتيجيتنا التي تحمل عنوان «رؤية 2030» التي تدعم هذا النمو. وهذا ما تؤكده الوجهات الجديدة إلى أوساكا وكوبنهاغن ودوسلدورف التي بدأنا تشغيلها، قبل أسبوعين».

تتميز هذه الطائرة، وطائرات دريملاينر الثلاث التالية من طراز 787-9، بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بنفس حجمها.

وتصل هذه الطائرة بعد ثلاث سنوات من اليوم الذي تسلمت فيه الاتحاد للطيران آخر طائرة من طراز Boeing 787-10 في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.