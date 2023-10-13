شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الصيني» يضخ 13.24 مليار دولار عبر عمليات إعادة شراء عكسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى بنك الشعب الصيني، الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 95 مليار يوان (نحو 13.24 مليار دولار )، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى المحافظة على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.