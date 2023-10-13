شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر "برنت" إلى 87.12 دولار للبرميل.. و84.11 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجل برميل العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 87.12 دولار، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.11 دولار للبرميل.

في شأن آخر قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال بيان مشترك مع الرئيس القيرغيزى صدر جباروف، عقب المحادثات الثنائية فى بيشكيك أمس الخميس، إن روسيا هى المورد الرئيسى للمنتجات النفطية إلى قيرغيزستان.

وأكد بوتين - وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي برس القرغيزية، أن الطاقة تظل أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي.

وقال بوتين: "إننا نلبي احتياجات الوقود للمستهلكين في قيرغيزستان بشكل كامل. قمنا في العام الماضي بتصدير حوالي 1.2 مليون طن من الوقود. وسيتم توفير نفس الكمية قبل نهاية هذا العام".

وشدد الرئيس بوتين على أن الوقود يتم توفيره بشروط ميسرة معفاة من الرسوم الجمركية على الصادرات، مما ينتج عنه تأثير اقتصادي مباشر على الجمهورية.