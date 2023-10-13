شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة منتجات الأخشاب تكرم المشاركين بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عددًا من مصنعي الأثاث المشاركين بمعرض تراثنا في دورته الرابعة لعام 2023، وذلك لتميزهم فى تصنيع قطع أثاث والمشاركة بها فى معرض تراثنا 2023.

وحسب بيان الغرفة اليوم، تم منح العارضين المشاركين شهادات تقدير، مع تحفيزهم لتعلم كل ما هو جديد في سوق الأثاث المصري، وتقديم كامل الدعم من الغرفة.

ويذكر أن الغرفة تشارك في معرض تراثنا في دورته الرابعة بجناح تم تصميمه ليناسب فاعليات المعرض الذى يضم قطع أثاث وديكور لـ8 مصنعين من محافظات القاهرة، ودمياط، وقنا، والقليوبية، والإسكندرية، وذلك على مساحة 24 مترًا، ودفعت الغرفة كافة تكاليف المعرض، يأتي ذلك في إطار دعم تشجيع الغرفة لشباب الصناع وتعريف السوق المصري بمنتجاتهم الرائعة، وتعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم.