شكرا لقرائتكم خبر عن 525 مليون جنيه صافى مشتريات العرب والأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 85.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.6 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 3.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 0.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 894.9 مليار جنيه إلى 918.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 257.4 مليار جنيه إلى 256.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.152 تريليون جنيه إلى 1.175 تريليون جنيه بنسبة نمو 2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
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