شكرا لقرائتكم خبر عن بريق الذهب يسطع فوق 1900 دولار للأونصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قفز الذهب، خلال تداولات، الجمعة، بسبب التوترات المتسارعة في الشرق الأوسط، وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم. وصعدت أسعار الذهب الفورية 1.6% أو أكثر من 30 دولاراً مقتربة من 1900 دولار للأونصة.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.45% أو أكثر من 27 دولاراً إلى 1910.30 دولار للاونصة.

وعكست عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار مسارها، الجمعة، عقب ارتفاعها في الجلسة الماضية بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين الأمريكيين في سبتمبر/ أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت عقود الفضة 2.4% إلى 22.5 دولار للأونصة. بينما تراجعت عقود النحاس 0.17% إلى 3.588.