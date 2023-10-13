شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ويلز فارجو» الفصلية تتجاوز التوقعات وترتفع إلى 5.8 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز بنك «ويلز فارجو»، الجمعة، توقعات «وول ستريت» في أرباح وإيرادات الربع الثالث، حيث عوضت الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة تباطؤ نشاط الإقراض.

وارتفعت أسهم البنك بنسبة 1.8%، في تداول ما قبل السوق.

وارتفع صافي الدخل إلى 5.77 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول من 3.59 مليار دولار قبل عام.

وسجل البنك ربحية للسهم الواحد قدرها 1.48 دولار أمريكي، وهو أعلى من توقعات «إل إس إي جي» على ربحية السهم البالغ 1.24 دولار.

الإيرادات

ووصل إجمالي الإيرادات إلى 20.9 مليار دولار خلال هذا الربع، متجاوزاً التقديرات المتفق عليها البالغة 20.1 مليار دولار، وفقًا لـ «إل إس إي جي». وكانت الإيرادات أعلى بنسبة 6.5% من 19.6 مليار دولار المسجلة في الربع الثالث من عام 2022.

وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لشركة ويلز، في بيان: «شمل نمو إيراداتنا، مقارنة بالعام الماضي، ارتفاع صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد، حيث استفدنا من ارتفاع أسعار الفائدة والاستثمارات التي نقوم بها في أعمالنا».

وأضاف شارف: «بينما واصل الاقتصاد مرونته، فإننا نشهد تأثير تباطؤ الاقتصاد مع انخفاض أرصدة القروض واستمرار تدهور عمليات تحصيل الديون بشكل متواضع».

وقال «ويلز فارجو»: «إن مخصص خسائر الائتمان في الربع يشمل زيادة قدرها 333 مليون دولار في مخصص خسائر الائتمان لقروض المكاتب العقارية التجارية وارتفاع أرصدة قروض بطاقات الائتمان». (وكالات)