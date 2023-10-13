شكرا لقرائتكم خبر عن 40.7 مليار دولار إيرادات فصلية لـ «جيه بي مورجان تشيس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تجاوز بنك «جيه بي مورجان تشيس» توقعات المحللين لأرباح وإيرادات الربع الثالث، حيث حقق البنك إيرادات فوائد أكثر من المتوقع، في حين جاءت تكاليف الائتمان أقل من المتوقع. وبلغت الإيرادات 40.69 مليار دولار، مقابل تقديرات عند 39.63 مليار دولار. وبلغت ربحية السهم 4.33 دولار، مقابل تقديرات «إل إس إي جي» البالغة 3.96 دولار.

وستتم مراقبة بنك جيه بي مورجان عن كثب، بحثاً عن أدلة حول كيفية أداء الصناعة وسط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع خسائر القروض.

وفي حين أن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول اجتاز أسعار الفائدة المتقلبة ببراعة حتى الآن هذا العام، فإن الوضع فاجأ العديد من أقرانه، بما في ذلك ثلاثة من المقرضين متوسطي الحجم الذين انهاروا بعد تدفق الودائع.

وانخفضت أسهم البنوك، الشهر الماضي، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من المتوقع لمحاربة التضخم وسط نمو اقتصادي قوي غير متوقع. وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو رقم رئيسي لأسعار الفائدة طويلة الأجل، بمقدار 74 نقطة أساس في الربع الثالث. ونقطة الأساس الواحدة تساوي جزءاً من مئة نقطة مئوية.

أسعار الفائدة

وضربت أسعار الفائدة المرتفعة البنوك بعدة طرق. واضطرت الصناعة إلى دفع ما يصل إلى الودائع، حيث يقوم العملاء بتحويل ممتلكاتهم إلى أدوات ذات عائد أعلى مثل صناديق سوق المال. ويعني ارتفاع العائدات انخفاض قيمة السندات المملوكة للبنوك، ما يخلق خسائر غير محققة تضغط على مستويات رأس المال. كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض العقارية وقروض الشركات.

كما قامت البنوك بما في ذلك بنك «جيه بي مورجان» بتخصيص المزيد من الأموال لخسائر القروض المتوقعة. وارتفعت أسهم جيه بي مورجان بنسبة 8.7% منذ بداية العام، متجاوزة بكثير انخفاض مؤشر بنك «كي بي دبليو» بنسبة 19%.