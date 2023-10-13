شكرا لقرائتكم خبر عن 20.14 مليار دولار إيرادات «سيتي غروب» الفصلية.. بنمو 9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سيتي غروب عن نتائج الربع الثالث الجمعة، مع نمو قوي في كل من العملاء المؤسسيين والخدمات المصرفية الشخصية، ما أدى إلى زيادة الإيرادات أعلى من المتوقع.

وبلغ صافي الدخل 3.54 مليار دولار، مقابل 3.47 مليار دولار في الربع الثالث 2022، بنمو 2.88%. وارتفعت 22% مقارنة مع 2.91 مليار دولار في الربع الثاني 2023.

وحققت المجموعة 1.63 دولار ربحية للسهم مقابل، 1.21 متوقعة بسبب عمليات التصفية. وباستثناء عمليات التصفية، بلغت ربحية السهم 1.52 دولار.

وبلغت الإيرادات 20.14 مليار دولار مقابل 19.31 مليار دولار وفقاً لتوقعات محللين استطلعت آراءهم «إل إس إي جي».

وارتفعت الإيرادات بنسبة 9%، مقارنة مع 18 مليار دولار في الربع الثالث 2022.

وأعلنت وحدة العملاء المؤسسيين في سيتي غروب عن إيرادات بقيمة 10.6 مليار دولار، بزيادة 12٪%على أساس سنوي و2% عن الربع الثاني.

وحقق قسم الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات إيرادات بقيمة 6.8 مليار دولار، بزيادة 10% تقريبًا على أساس سنوي و6% عن الربع الثاني.

وقالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان صحفي: «على الرغم من الرياح المعاكسة، سجلت كل من شركاتنا الخمس الأساسية المترابطة نموًا في الإيرادات مما أدى إلى نمو إجمالي بنسبة 9%». وارتفعت أسهم البنك بنسبة 2% في تداول ما قبل السوق.

يتضمن تقرير أرباح يوم الجمعة الفترة التي أعلن خلالها فريزر أن «البنك سيتم تقسيمه إلى خمسة خطوط عمل رئيسية، وهو أحدث تغيير للرئيس التنفيذي منذ توليه منصبه في مارس 2021. ومن المتوقع أن يشمل الهيكل الجديد، الذي تم الإعلان عنه في 13 سبتمبر، تخفيضات الوظائف».

وهناك مبادرة أخرى في إطار فريزر تتمثل في قيام سيتي ببيع أعماله المصرفية للأفراد في بعض الأسواق الدولية. وجاءت الخطوة الأخيرة على هذه الجبهة في 9 أكتوبر، عندما أعلن البنك أنه «أبرم صفقة لبيع محفظة الثروة الاستهلاكية الداخلية في الصين». (وكالات)