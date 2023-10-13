شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات محلية واتحادية تسلط الضوء على التقدم التقني في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض خدماتها الرقمية

«الاتحادية للضرائب» تستعرض مبادراتها الرقمية

مشاريع «مدرسة 42 أبوظبي» مدعومة بالذكاء الاصطناعي

«طوارئ أبوظبي» تستعرض إدارة الأزمات الرقمية

الموارد البشرية والتوطين

«الاتحادية للضرائب»

مدرسة 42 أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”تشارك الجهات والدوائر الحكومية في أبوظبي في معرض «جيتكس 2023»، لتسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمَنة خدماتها واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تميز الأداء الحكومي.وتعرض 33 جهة حكومية في جناح أبوظبي في «جيتكس 2023»، للعام 12 على التوالي، أحدث مبادراتها المبتكرة ضمن الحدث الأكبر في مجال التقنية والشركات الناشئة في العالم إلى جانب العديد من الشركاء، المحليين والدوليين.وستشرف الدائرة خلال المعرض على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والشركاء، لتمكين زوّار المعرض من خوض تجربة سَلِسَة وموحَّدة. وسيشهد جناح حكومة أبوظبي الكشف عن أكثر من 110 مشاريع تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية ومتميِّزة لجميع زوّاره، ما يجسِّد حقاً شعار «قيادة المستقبل الرقمي».وسيعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة من بينها مشروع منصة إدارة الأزمات الرقمية، والذي يهدف إلى رفع مستوى القدرات الداخلية للمركز والاستفادة من البيانات وتحليلها لدعم عملية اتخاذ القرار.وتشارك وزارة الموارد البشرية والتوطين في النسخة الحالية من أسبوع «جيتكس»، وتستعرض الوزارة ضمن منصة الحكومة الاتحادية ثلاثة مشاريع أساسية للتحول الرقمي للخدمات وتبني أحدث التطبيقات والحلول الرقمية الذكية في أعمالها وخدماتها للمتعاملين، وذلك تماشياً مع التوجهات للتحول الرقمي والمبادرات الحكومية في هذا المجال والرامية إلى تعزيز ريادة الإمارات وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي، وريادة الخدمات.وتعرض الوزارة الامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» وكيفية الوصول إلى هذه الامتيازات عبر منصة البرنامج الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين. كما تعرض الوزارة مبادراتها للتواصل مع المتعاملين، عبر تطبيق «واتساب».كذلك، تُشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ 43 لمعرض «جيتكس غلوبال 2023». وتستعرض من خلال منصتها في المعرض مستجدات مشاريعها القائمة، كما ستُطلق مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية، في إطار جهود الهيئة للاستفادة من التقنيات الحديثة للمحافظة على استمرارية الارتقاء بأنظمة عملها، وبخدماتها الرقمية بما يُلبِّي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم بشكل استباقي. وخلال مشاركتها تُقدم الهيئة الاتحادية للضرائب عروضاً تفاعلية للمُشاركين والزوار حول مُستجدات مبادراتها الرقمية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية.من جهتها، أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، والتي تعتمد منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، عن مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023». وستستعرض المدرسة مجموعة من مشاريع طلابها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بما يتماشى مع انعقاد نسخة هذا العام من المعرض تحت شعار»تصور الذكاء الاصطناعي في كل شيء«، والتي تضمنت مشروع منصة (Talent Hub)، والتي تهدف إلى تبسيط عمليات التوظيف بما يساهم في تعزيز الكفاءة، وتطبيق (Synaera) الذي يهدف إلى سد فجوات التواصل لدى مستخدمي لغة الإشارة عن طريق تحويلها إلى نص مكتوب أو مسموع.كما ستستعرض مدرسة 42 أبوظبي روبوت مرشد سياحي صديق للبيئة، والذي تم تطويره من قبل طلاب المدرسة من البلاستيك المعاد تدويره والمكونات القابلة للتحلل. وكذلك سيتم تسليط الضوء على تطبيق «تحليلي» الذي طوره الطلاب، ويستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والرؤية الحاسوبية (CV) المتطورة لفك رموز المصطلحات الطبية المعقدة، وتوفير معلومات طبية واضحة ومفهومة للمستخدمين.