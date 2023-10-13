شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات محلية واتحادية تسلط الضوء على التقدم التقني في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تشارك الجهات والدوائر الحكومية في أبوظبي في معرض «جيتكس 2023»، لتسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمَنة خدماتها واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تميز الأداء الحكومي.
وتعرض 33 جهة حكومية في جناح أبوظبي في «جيتكس 2023»، للعام 12 على التوالي، أحدث مبادراتها المبتكرة ضمن الحدث الأكبر في مجال التقنية والشركات الناشئة في العالم إلى جانب العديد من الشركاء، المحليين والدوليين.
وستشرف الدائرة خلال المعرض على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والشركاء، لتمكين زوّار المعرض من خوض تجربة سَلِسَة وموحَّدة. وسيشهد جناح حكومة أبوظبي الكشف عن أكثر من 110 مشاريع تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية ومتميِّزة لجميع زوّاره، ما يجسِّد حقاً شعار «قيادة المستقبل الرقمي».
وسيعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة من بينها مشروع منصة إدارة الأزمات الرقمية، والذي يهدف إلى رفع مستوى القدرات الداخلية للمركز والاستفادة من البيانات وتحليلها لدعم عملية اتخاذ القرار.
وتعرض الوزارة الامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» وكيفية الوصول إلى هذه الامتيازات عبر منصة البرنامج الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين. كما تعرض الوزارة مبادراتها للتواصل مع المتعاملين، عبر تطبيق «واتساب».
كما ستستعرض مدرسة 42 أبوظبي روبوت مرشد سياحي صديق للبيئة، والذي تم تطويره من قبل طلاب المدرسة من البلاستيك المعاد تدويره والمكونات القابلة للتحلل. وكذلك سيتم تسليط الضوء على تطبيق «تحليلي» الذي طوره الطلاب، ويستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والرؤية الحاسوبية (CV) المتطورة لفك رموز المصطلحات الطبية المعقدة، وتوفير معلومات طبية واضحة ومفهومة للمستخدمين.
تشارك الجهات والدوائر الحكومية في أبوظبي في معرض «جيتكس 2023»، لتسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمَنة خدماتها واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تميز الأداء الحكومي.
- «الموارد البشرية والتوطين» تستعرض خدماتها الرقمية
- «الاتحادية للضرائب» تستعرض مبادراتها الرقمية
- مشاريع «مدرسة 42 أبوظبي» مدعومة بالذكاء الاصطناعي
- «طوارئ أبوظبي» تستعرض إدارة الأزمات الرقمية
وتعرض 33 جهة حكومية في جناح أبوظبي في «جيتكس 2023»، للعام 12 على التوالي، أحدث مبادراتها المبتكرة ضمن الحدث الأكبر في مجال التقنية والشركات الناشئة في العالم إلى جانب العديد من الشركاء، المحليين والدوليين.
وستشرف الدائرة خلال المعرض على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والشركاء، لتمكين زوّار المعرض من خوض تجربة سَلِسَة وموحَّدة. وسيشهد جناح حكومة أبوظبي الكشف عن أكثر من 110 مشاريع تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية ومتميِّزة لجميع زوّاره، ما يجسِّد حقاً شعار «قيادة المستقبل الرقمي».
وسيعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية المبتكرة من بينها مشروع منصة إدارة الأزمات الرقمية، والذي يهدف إلى رفع مستوى القدرات الداخلية للمركز والاستفادة من البيانات وتحليلها لدعم عملية اتخاذ القرار.
- الموارد البشرية والتوطين
وتعرض الوزارة الامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» وكيفية الوصول إلى هذه الامتيازات عبر منصة البرنامج الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين. كما تعرض الوزارة مبادراتها للتواصل مع المتعاملين، عبر تطبيق «واتساب».
- «الاتحادية للضرائب»
- مدرسة 42 أبوظبي
كما ستستعرض مدرسة 42 أبوظبي روبوت مرشد سياحي صديق للبيئة، والذي تم تطويره من قبل طلاب المدرسة من البلاستيك المعاد تدويره والمكونات القابلة للتحلل. وكذلك سيتم تسليط الضوء على تطبيق «تحليلي» الذي طوره الطلاب، ويستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والرؤية الحاسوبية (CV) المتطورة لفك رموز المصطلحات الطبية المعقدة، وتوفير معلومات طبية واضحة ومفهومة للمستخدمين.