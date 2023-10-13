شكرا لقرائتكم خبر عن «بريد الإمارات» تستكشف حلول التوصيل بطائرات «الدرون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت مجموعة بريد الإمارات و«دروناميكس» خطاب نوايا لاستكشاف آفاق الحلول الكفيلة بإحداث تحول في القطاع اللوجستي في الدولة، عبر ابتكارات الشحن بطائرات من دون طيار، «الدرون».

جاء توقيع خطاب النوايا خلال إطلاق مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة، في إمارة أبوظبي، تمهيداً لبداية تعاون ثنائي لتحقيق نقلة شاملة في مجال التوصيل بطائرات «الدرون» في الدولة. ومن المنتظر أن يصبح المجمّع الجديد مركزاً رائداً عالمياً للمركبات الذكية وذاتية القيادة، براً وبحراً وجواً، حيث سيستقطب المجمّع شركات تصنيع المعدات الأصلية والشركات الناشئة، كما سيشكل وجهة للباحثين والمبتكرين والمواهب.

وبموجب خطاب النوايا، ستستكشف مجموعة بريد الإمارات خدمة الشحن بطائرات «الدرون» التي تتيحها «دروناميكس» لعمليات التوصيل متوسطة وبعيدة المدى، خلال اليوم ذاته. وسيتعاون الجانبان في تطوير شبكة شاملة للتوصيل بطائرات «الدرون» في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وبعد نجاح المرحلة التجريبية، ستعمل مجموعة بريد الإمارات على إدماج هذه التكنولوجيا المبتكرة في شبكتها اللوجستية، وإتاحة هذه التقنية على نطاق أوسع ضمن القطاع اللوجستي. إضافة إلى ذلك، تعتزم المجموعة أن تكون شريكاً في إطلاق مشروع «دروناميكس الإمارات» المستقبلي لدعم توسّع عملياتها للشحن بطائرات «الدرون» في المنطقة.

قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «يجسّد التعاون بين مجموعة بريد الإمارات ودروناميكس رؤيتنا المشتركة لإحداث التحول في القطاع اللوجستي، وتعزيز سرعة واستدامة وكفاءة عمليات الشحن، عن طريق الاستعانة بأحدث تقنيات طائرات «الدرون». وتمثل شراكتنا محطة هامة في مسيرتنا، وقوة دافعة لتطور قطاع نقل الشحنات بطائرات الدرون».

وبموجب خطاب نوايا الموقّع، ستوظف المجموعة مراكز البريد ومراكز الخدمة السريعة التابعة لبريد الإمارات، لتمكين شركة «دروناميكس» من إجراء رحلات جوية لإثبات إمكانية استخدام هذه الطائرات في دولة الإمارات، وبالاستعانة بطائرة واحدة من دون طيار على الأقل، بحلول عام 2024. وتُفضي هذه الشراكة الاستراتيجية مع «دروناميكس» بتقنياتها المتطورة إلى دعم جهود المجموعة في تمكين كامل سلسلة التوريد الخاصة بالتوصيل للعمليات اللوجستية في دولة الإمارات.