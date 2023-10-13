شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي كوميرسيتي» تشارك في «إكسباند نورث ستار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، عن مشاركتها في فعاليات «إكسباند نورث ستار»، أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، الذي يقام في دبي هاربر خلال الفترة بين 15-18 أكتوبر 2023.

وتهدف مشاركة «دبي كوميرسيتي»، إلى التواصل مع أبرز الشركات الناشئة التي تشارك في الحدث من أكثر من 100 دولة حول العالم ويستقطب أكثر من ألف مستثمر- يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي، وذلك لاستعراض منظومتها المتكاملة من البنية التحتية والمرافق المتطورة التي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات شركات التجارة الرقمية، إلى جانب محفظة الخدمات المُبتكرة لتأسيس ومزاولة الأعمال، ودعم العمليات، والاستشارات الجمركية، والحلول اللوجستية المتكاملة، وتكنولوجيا البلوك تشين، التي توفرها المنطقة الحرة ضمن بيئة أعمال متطورة تجمع أبرز الشركات والمتخصصين في هذا المجال.

كما تأتي مشاركة المنطقة الحرة في هذا الحدث بما ينسجم مع جهودها الرامية لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في تطوير منظومة التجارة الرقمية على مستوى المنطقة، وتماشياً مع هويتها المؤسسية والتزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 على صعيد دفع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.

وبهذا الصدد، قال ميتش بيترمان، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «دبي كوميرسيتي»: «تعكس مشاركة دبي كوميرسيتي في»إكسباند نورث ستار«التزامنا بإقامة الشراكات وجذب أبرز الشركات الناشئة على مستوى العالم لتأسيس مشاريعها في المنطقة، حيث رسخت المنطقة الحرة سمعتها على صعيدي التطوير والابتكار في قطاع التجارة الرقمية، ونتطلع من خلال المشاركة إلى استعراض أهمية البنية التحتية المتطورة التي نوفرها للشركات الناشئة في مساعدتها على النمو ونجاح أعمالها وتوسعها على مستوى المنطقة».

يُشار إلى أن «دبي كوميرسيتي» تُعد جزءاً من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والتي تأسست في العام 2021 كجهة داعمة وممكّنة لعمليات عدد من المناطق الحرة، بما فيها المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، وتسعى بشكل رئيسي إلى تحقيق الاندماج بين جميع المناطق الاقتصادية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية تخدم جميع القطاعات الاستراتيجية وتساهم بتعزيز القدرات التنافسية في إمارة دبي.