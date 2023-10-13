شكرا لقرائتكم خبر عن 41 عميلًا حصلوا على تمويل عقارى بقيمة 250 مليون جنيه خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري، الذين بلغت نسبة القسط إلى الدخل لديهم أكبر من 40% إلى 41 عميلًا بقيمة تمويل بلغت 250 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو عام 2023، ومن المتوقع زيادة عدد المستفيدين في الفترة المقبلة بدرجة أكبر.

يأتي ذلك بعدما أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل القرار رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة النشاط التمويل العقاري مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلًا من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة.

وانخفض عدد المستثمرين الجدد الحاصلين على تمويل عقاري إلى 1026 مستثمر جديد خلال الربع الثاني لعام 2023 مقابل 2963 مستثمر خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة تصل إلى 65.73%، وتراجعت قيمة التمويل العقاري الممنوح إلى 2.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 45.38%.

وأرجع تقرير لهيئة الرقابة المالية، التراجع في كل من عدد المستثمرين وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 18.75% بنهاية يونيو عام 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس عام 2022.

فيما زاد عدد خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية إلى 190 خبير بنهاية الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بعدد 184 خبير تقييم عقاري في نهاية الفترة المثيلة من عام 2022 بمعدل زيادة 3.26%.

كما زادت عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري إلى 19 شركة برأس مال مصدر بقيمة 3.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني لعام 2023 مقابل 16 شركة برأس مال مصدر 3.1 مليار جنيه بنهاية الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 6.3% في عدد الشركات، ونسبة زيادة 10.7% في رأس المال.