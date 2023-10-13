شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة بلوك تشين» تنطلق الأحد بمشاركة 150 جهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»، الأحد، 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتستمر لغاية 18 منه، في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة، وتشمل مؤسسات حكومية وجهات تنظيمية من أكثر من 50 دولة، وأكثر من 1000 مستثمر، و200 متحدث.

وتوفر القمة التي تأتي في إطار فعاليات جيتكس غلوبال، منصة مثالية لاستكشاف القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية، والتعرف إلى عالم العملات المشفرة والاعتماد المتزايد على «البلوك تشين»، وتستقطب القمة خبراء «البلوك تشين» والعملات المشفرة، وشركات تكنولوجية كبرى لعرض مشاريعهم وحلولهم المبتكرة في القطاع.

وتسلط القمة الضوء على أهمية حفظ العملات المشفرة في معالجة المخاوف والتحديات الأمنية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر والتأمين، في ظل النمو الذي شهده نظام العملات المشفرة وتزايد أعداد المهتمين به، إذ ستتيح المنصة الفرصة للخبراء والمختصين الدوليين في العملات المشفرة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع الحضور والمشاركين في القمة.