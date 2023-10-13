شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الإمارات للعطور والعود يختتم أعماله الإثنين في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد النسخة الأولى من معرض الإمارات للعطور والعود، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إقبالاً كبيراً من الجمهور الذي اطّلع على منتجات وأعمال أكثر من 500 علامة تجارية، محلية وإقليمية وعالمية، ونخبة من الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال الشباب.

وحقق المعرض منذ انطلاقته في 6 أكتوبر/ تشرين الأول والمستمر حتى 16 من الشهر الجاري، نجاحاً لافتاً، جامعاً أرقى العلامات في مجال العطور العربية والعود على مستوى الشرق الأوسط والعالم، متيحاً الفرصة لتبادل الخبرات تحت سقف واحد.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن النجاح المتواصل الذي يحققه معرض «الإمارات للعطور والعود»، متمثلاً في الإقبال الكبير والمتنامي من الزوار منذ اليوم الأول للحدث، كان متوقعاً في ظل تميز الحدث واستقطابه لأهم وأكبر الأسماء في مجال العطور، محلياً وخليجياً وعالمياً، ما أتاح الفرصة للزوار لاقتناء أحدث منتجات العطور وأجود أنوع العود.

وأكد المدفع أهمية المعرض ودوره في تعزيز صناعة وتجارة العطور، ودعم أصحاب الشركات والعاملين في هذا المجال، وتعزيز نسبة مبيعاتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وأعمالهم، وتشجيعهم للدخول إلى سوق العمل واكتساب خبرات عملية جديدة، لافتاً إلى أن مركز إكسبو الشارقة يسعى إلى تعزيز نجاحات الحدث ليبقى المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وملتقى سنوياً لأصحاب العلامات التجارية البارزة في هذه الصناعة.

من جانبه، أكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أهمية مشاركة المنطقة في معرض الإمارات للعطور والعود، لاسيما أن الحدث يحظى بحضور أكثر من 500 علامة تجارية، محلية وعالمية، ما يشكل فرصة مهمة للمنطقة لتعزيز سبل التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع العطور، واستعراض فرص الاستثمار النوعية في هذا القطاع والتي تقدمها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. (وام)