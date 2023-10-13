شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دبي للمفروشات ينطلق بتخفيضات تصل إلى 75% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت الدورة الـ 5 لمهرجان دبي للمفروشات بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و75 % على أكثر من 70 علامة تجارية مشهورة في مجال الأدوات المنزلية والمفروشات والإلكترونيات وكل ما يتعلق بالمقتنيات الخارجية التي تستخدم في الهواء الطلق.

ويستطيع المتسوقون حتى 29 أكتوبر الجاري الاستفادة من العروض الترويجية والصفقات، إلى جانب فرص الربح الوفير، ما يعكس أهمية قطاع الأثاث والتصميم الداخلي الديناميكي في دبي، والاستفادة من العروض الخاصة على تصاميم مختارة، مثل «اشترِ قطعة احصل على الثانية مجاناً»؛ كما أن هناك أكثر من 50 فرصة للفوز من خلال السحوبات، وشراء منتجات مختارة، وقسائم هدايا حصرية، وعروض الولاء.

وفي ظل وجود أكثر من 100 عرض ترويجي، فإن المتسوقين على موعد خلال 17 يوماً ضمن مهرجان دبي للمفروشات للحصول على فرصة لإضفاء الانتعاش على تصاميمهم الداخلية، وتجديد مساحاتهم الخارجية، وتحديث أجهزتهم المنزلية.