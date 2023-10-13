شكرا لقرائتكم خبر عن 17% نمو وظائف الذكاء الاصطناعي خلال عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نمت إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي والتوليدي بين يوليو 2021 ويوليو 2023 بنسبة 17%، وفقاً لتقرير اتجاهات المواهب العالمية الصادر عن منصة «لينكدإن». وشهدت بعض البلدان زيادة أكبر مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 2.2 مرة؛ فقد ارتفعت في المملكة المتحدة ب 2.3 مرة، وألمانيا 2.6 مرة وفرنسا 2.8 مرة. وأضافت «لينكدإن» أن هذا التغير طال جميع المجالات لأن الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي ظهر بشكل متزايد عبر مجموعة واسعة من المجالات والمناطق الجغرافية.

واختلفت الوظائف المعلنة من حيث الدور الوظيفي، حيث تطلب بعض الإعلانات موظفين متخصصين يعملون بشكل مباشر على تطوير الذكاء الاصطناعي، مثل مهندس الذكاء الاصطناعي، فيما يرد في إعلانات وظائف شاغرة أخرى «الذكاء الاصطناعي» كمهارة مطلوبة؛ مثل وظيفة مدير منتج رقمي أو مستشار للأمن السيبراني.

ويتعامل الموظفون القادمون مع هذا التحول وكأن الذكاء الاصطناعي سيشكل جزءاً أكبر من الوظائف. وقال التقرير: «إن إعلانات الوظائف التي ترد فيها عبارة الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي التوليدي في «لينكدإن» شهدت على مدار العامين الماضيين نمواً أكبر بنسبة 17% مقارنة بالوظائف التي لا تشمل هاتين العبارتين».

وإن الرغبة في استخدام أحدث التقنيات واضحة، حسبما أظهر استطلاع أجرته المنصة لنحو 30 ألف متخصص حول العالم. وقال 89% من المهنيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم متحمسون لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن يبدو أنه ليست جميع البلدان حريصة على ذلك؛ فعلى سبيل المثال 76% فقط من المهنيين في المملكة المتحدة يوافقون هذا الرأي.

وذكر 57% من المهنيين على مستوى العالم أنهم يريدون معرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي وهو ما ينعكس في ارتفاع معرفة مهاراته، حيث أخبر الكثير من مستخدمي المنصة بمعرفتهم بكيفية العمل مع الأدوات والمنتجات القائمة على هذه التقنية.

وبحسب بيانات «لينكدإن» فإن وتيرة إضافة «معرفة مهارات الذكاء الاصطناعي» إلى الملفات الشخصية على المنصة زادت إلى الضعف تقريباً منذ إطلاق تقنية «تشات جي بي تي» وحدها، وبحوالي تسعة أضعاف منذ أوائل عام 2016. ونظراً لأن كلاً من أصحاب العمل والموظفين يحاولون التكيف مع مستقبل العمل الذي يتضمن الذكاء الاصطناعي فقد أصبحت مهاراته موضوعاً ساخناً ونشأت أسئلة حول المهارات المطلوبة ومدى تطويرها، ويرى البعض بأن حتى معرفة الأساسيات فقط ربما يفيد.

وتقول «لينكدإن»: إن بناء مهارات الذكاء الاصطناعي بات أمراً مهماً، حيث تتغير بيئات العمل وتتحول التوقعات ومتطلبات الوظائف لأن تطور المهارات يمثل تحولاً على المدى البعيد وهو أمر بالفعل بات يشكل أولوية لدى العديد من قادة الأعمال.