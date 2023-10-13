شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ضريبة القيمة المضافة على النولون خلال آخر 3 شهور من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر لعام 2023)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأرسلت الضرائب، بيان استرشادي معتمد بقيم خدمات النولون لمصلحة الجمارك لتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، حفاظًا على أموال الخزانة العامة للدولة.