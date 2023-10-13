شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط بيعية على أسهم الإمارات في أسبوع سلبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رزحت أسهم الإمارات تحت ضغوط بيعية خلال جلسات الأسبوع المنصرم وخاصة في جلسة يوم الجمعة، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى إلى حالة عدم يقين لدى المستثمرين، وتخلت العديد من أسهم الشركات عن مستويات سعرية تم تأسيسها في الآونة الأخيرة.

وفي ختام الأسبوع تخلى سوق دبي المالي عن مستوى 4000 نقطة، بعد تراجعه في 5 جلسات بنسبة 4.8% إلى 3965 نقطة، فيما هبط سوق أبوظبي 2.8% عند مستوى 9482.97 نقطة، مع نزول جماعي لأسهم الشركات.

الصورة

وبلغت سيولة الأسهم الأسبوعية 7.88 مليار درهم، منها 5.39 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.49 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.9 مليار سهم، منها مليار سهم في دبي، و967.9 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 124.7 ألف صفقة.

هبط سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع 2.8% عند مستوى 9482.97 نقطة، تحت وطأة نزول المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والطاقة والصناعة والاتصالات.

في قطاع المالية، انخفض «أبوظبي الأول» 4%، و«أبوظبي التجاري»4.1%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.1%، و«العالمية القابضة» 0.07%، و«ملتيبلاي» 7.67%. وهبط في العقار سهم «الدار» 7%، و«إشراق» 7.37%، و«رأس الخيمة العقارية» 6.14%، و«منازل» 9.64%.

وعلى صعيد قطاع الصناعة، انخفض ألفا ظبي 6.34%، و«الجرافات البحرية» 13% و«موانئ أبوظبي» 4.4% و«حديد الإمارات-أركان» 7.24% و«أدنوك للإمداد» 2.47%. وانخفض في قطاع الطاقة سهم «دانة غاز» 8.3%، و«أدنوك للتوزيع» 3.5%، و«أدنوك للغاز» 5.4%، و«أدنوك للحفر» 5.47%.

الصورة

كما هبطت أسهم «أمريكانا» 9.93%، و«فيرتغلوب» 2.5%، و«بيانات» 13.6%، و«بروج» 3%، و«غذاء القابضة» 4.6%، و«برجيل» 6.7%.

سوق دبي

بدوره، هبط مؤشر سوق دبي 4.8% إلى 3965 نقطة في غضون أسبوع، على وقع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق.

في المالية، تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.9%، و«جي إف إتش» 7.7%، و«دبي الإسلامي» 5%، و«دبي المالي» 9.14%، و«أملاك» 16.34%، و«شعاع كابيتال» 24.55%.

وانخفض في الصناعة «العربية للطيران» 8.9%، و«دبي للاستثمار» 6%، و«الخليج للملاحة» 3.5%، و«الخليج للملاحة» 3.5%، و«سالك» 7.8%، مقابل ارتفاع «أرامكس» 2%.

الصورة

وهبط في العقار سهم «إعمار العقارية» 6.9%، و«ديار» 9.5%، و«تيكوم» 2.8%، و«الاتحاد العقارية» 17.9%، و«إعمار للتطوير» 8.16%. وتراجع في المرافق سهم «ديوا» 1.95%، و«إمباور» 3.7% و«تبريد» 2.2%.

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة 1.13 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 400.5 درهم، تلاه «ملتيبلاي» الذي اجتذب نحو 630 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 3.61 درهم، ثم «ألفا ظبي» بسيولة قدرها 558.4 مليون درهم وأقفل عند 18.9 درهم، و«الدار العقارية» باستقطابه 376 مليون درهم ليغلق عند 5.4 درهم.

وتزعم التداولات في دبي سهم «إعمار العقارية» بقيمة 831.2 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 7.25 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 247 مليون درهم وصولاً إلى سعر 17.7 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات قدرها 193.1 مليون درهم ليقفل عند سعر 5.5 درهم، ورابعاً «الخليج للملاحة» بتداولات بلغت 181 مليون درهم وصولاً إلى سعر 7.1 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

واقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي خلال أسبوع على أسهم شركتين وهما «البنك التجاري الدولي» 3.39% إلى مستوى 0.61 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت» بنسبة 3% إلى 0.644 درهم.

وفي المقابل، تصدر التراجعات «مجموعة أرام» بنسبة 24.38% إلى مستوى 2.45 درهم، تلاه «اي دي سي-أذونات» بانخفاضه 21.32% إلى مستوى 2.62 درهم، ثم «آيبيكس» بهبوطه 13.95% عند مستوى 1.8 درهم.

الصورة

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بدبي، «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 8.13% إلى مستوى 3.19 درهم، تلاه «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بارتفاعه 3.6% مغلقاً عند سعر 5.13 درهم، ثم «أرامكس» بصعوده 2% ليغلق عند سعر 2.44 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «شعاع كابيتال» بنسبة 24.5% إلى مستوى 0.252 درهم، تلاه «الفردوس القابضة» الذي أغلق منخفضاً 21.3% عند 0.321 درهم ثم «اكتتاب» بهبوطه 19.5% إلى مستوى 0.202 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 102.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.9 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و92.97 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 102.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 49.85 مليون درهم محصلة بيع العرب، و53 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

الصورة

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 145.65 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 145.65 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 22 مليون درهم محصلة بيع العرب، و86.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و36.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية في أسبوع نحو التسييل، وبصافي استثمار 220 مليون درهم محصلة بيع، منها 165 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و55 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

في المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 220 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 165 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و55 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.