شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الأسهم الخليجية في أسبوع التطورات الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأسبوع، على وقع التطورات الجيوسياسية في المنطقة. حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» بنسبة 1.66% خلال الأسبوع، مغلقاً عند 10586.22 نقطة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 6.69% خلال الأسبوع، مغلقاً عند 662.89 نقطة. وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.27%، منهياً الأسبوع عند مستوى 1945.69 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.57%، منهياً الأسبوع عند مستوى 10120.10 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط في سلطنة عُمان خلال الأسبوع بنسبة 1.08%، مغلقاًَ عند مستوى 4785.98 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» بنسبة 3.3% خلال الأسبوع، مغلقاً عند 20,002.1 نقطة.