شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات في ملكيات كبار المساهمين بـ «الخليج للملاحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت بيانات النشرة الأخيرة الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي، ارتفاع نسبة ملكية مجموعة الصقر المتحدة في رأس الخيمة العقارية المدرجة في سوق أبوظبي من 8.53% إلى 8.55%. كما أظهرت البيانات تراجع نسبة ملكية الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير في حياة للتأمين من 21.03% إلى 20.87%. كما تراجعت نسبة ملكية الشركة الكويتية للمقاصة في بيت الاستثمار الخليجي من 96.34% إلى 96.15%.

وفي سوق دبي، تراجعت نسبة ملكية مصرف عجمان في تكافل الإمارات من 15.69% إلى 15.55%. كما تراجعت نسبة ملكية المصرف في الخليج للملاحة من 13.37% إلى 9.74%.

كما تراجعت نسبة ملكية جلوبال إيكوتي للاستثمار في الخليج للملاحة من 7% إلى 5.32%. وكذلك تراجعت نسبة ملكية تبارك كابيتال ليميتد في الخليج للملاحة من 6.82% إلى 5%، ونسبة ملكية مجموعة الصقر المتحدة من 5.54% ونسبة ملكية شركة النهضة الدولية القابضة من 5.04%، ليخرجا من رادار كبار المساهمين في الشركة. بينما رفعت بوسيدن فندسي اي اي سي ليميتد نسبة ملكيتها في الخليج للملاحة من 5% إلى 23.88%.

وزادت نسبة ملكية سالم عبدالله سالم الحوسني في الاتحاد العقارية من 8.49% إلى 8.63%. كما زاد الحوسني نسبة ملكيته في أمانات القابضة من 10.34% إلى 10.40%.