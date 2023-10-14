شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي، أيمن بن محمد السياري، في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في مدينة مراكش المغربية من 12 - 13 أكتوبر 2023.

وشهد الاجتماع الذي نظمته الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى قياديين من المؤسسات المالية الدولية.

الديون السيادية العالمية

نوقشت عدد من الموضوعات خلال الاجتماع، منها تطورات الديون السيادية العالمية، وسبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين, لتنظيم العمل بالأصول المشفرة.

واستعرض خلال الاجتماع التطورات التي يشهدها اقتصاد المملكة والسياسات والإصلاحات التي أسهمت في تعزيز النمو المستدام وارتفاع نمو القطاع غير النفطي مدعوماً بنمو القطاع الخاص.

كما نوقشت عدد من الموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال الاجتماع والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ونتج عن الاجتماع صدور بيان ختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.