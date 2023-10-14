شكرا لقرائتكم خبر عن "الرواد" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ6.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 27.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.116 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.109 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، شركة ميراج لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 934.8 مليون جنيه بنسبة 4.1%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 866.5 مليون جنيه بنسبة 3.8%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 781.4 مليون جنيه، 749.5 مليون جنيه، بنسبة 3.4%، 3.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 20002.10 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر أكتوبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3706.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 5551.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 24103.66 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5308.74 نقطة.