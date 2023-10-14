شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي مستعد لزيادة أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن مسؤولي البنك مستعدون لزيادة أسعار الفائدة مجددًا إذا دعت الحاجة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش المغربية.

تأثر أداء الاقتصاد

قالت لاجارد، إن مجلس محافظي البنك المعني بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو يقيمون عدة أمور من شأنها التأثير على النظرة المستقبلية للاقتصادات في منطقة اليورو وحول العالم، بما في ذلك الزيادات السابقة لأسعار الفائدة التي تؤثر على أداء الاقتصاد حاليًا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها: "نرى تشديدًا لم يحدث من قبل للسياسة النقدية، نحن نعرف الآن أن هناك المزيد من التشديدات قادمة في المستقبل، والطريقة التي ستؤثر بها على اقتصاداتنا".