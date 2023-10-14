شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للزيوت ردًا على "المركزى للمحاسبات": تنشيط المبيعات لزيادة الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر للزيوت والصابون، إنها تعمل على تنشيط المبيعات في ظل ظروف المنافسة، يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره لمراجعة القوائم المالية للشركة في الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2023، بضرورة العمل على تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركة وترشيد التكاليف لتعظيم العائد على منتجاتها، وذلك بعد تحقيق الشركة صافي ربح عن الفترة 3.285 مليون جنيه، بعد تأثره بإيرادات أخرى غير مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي تتمثل في فروق عملة وإيجارات دائنة وفوائد دائنة بإجمالي نحو 29.045 مليون جنيه.

أضافت الشركة، أنه تم تحصيل جزء من المديونية خلال العام المالي 2022/2023، وجاري متابعة الإجراءات القانونية، وذك ردًا على تضمن حسابي العملاء والأرصدة المدينة أرصدة متوقفة منذ عدة سنوات بلغت 22.6 مليون جنيه صدر بشأنها أحكام لصالح الشركة.

أشارت شركة مصر للزيوت والصابون، إلى أنه سيتم تدعيم المخصص عن المطالبة الواردة بنحو 15.8 مليون جنيه ضرائب شركات أموال عن السنوات من 2018 حتى 2020، والتي تم الاعتراض عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2021، وإحالتها إلى لجنة داخلية، وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة عن فروق الضريبية.

أوضحت الشركة، أسباب تقييم كمية 291 طن إنتاج تام من الزيت الخليط نمرة (1) بمصنعي الزقازيق وسندوب بنحو 11.146 مليون جنيه وبمتوسط تكلفة 38302 جنيه للطن في حين تبلغ هذه التكلفة طبقًا لقوائم التكاليف الفعلية 32.8 ألف جنيه مما أدى إلى تقييم مخزون الإنتاج التام آخر المدة بالزيادة بنحو 1.593 مليون جنيه؛ لأنه تم احتساب تكلفة الزيت رقم (1) بأسعار الزيت الخام الواردة بخطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتماشيًا مع الزيادة التي طرأت على سعر تسليم الزيت الخليط نمرة (1) المعبأ.