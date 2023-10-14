شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية.. ستاندرد اند بورز 500 يغلق على تراجع 0.49 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشراتُ سوق الأسهم الأمريكية تراجعًا اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلقَ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا بواقع 21.66 نقطة أو 0.49 % إلى 4328.34 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

كما تراجع ناسداك 166.98 نقطة أو 1.23 % إلى 13407.23 نقاط.

فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 39.41 نقطة أو 0.13 % إلى 33673.39 نقطة.

وتتغير توقعات بعض المستثمرين لما سيأتي خلال العام الحالي، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.

وأشارت إلى أن هذا العام ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 18٪، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6٪، بينما قفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 34٪.

وظلت سوق الأسهم العالمية والأمريكية مرنة بشكل ملحوظ هذا العام 2023، مما أثار دهشة الكثيرين في بورصة وول ستريت.