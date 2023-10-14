شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يفوز بجائزة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على جائزة منظمة "Employer of the year" لهذا العام 2023 على مستوى القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي في حفل قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية لدول المجلس.

وسلّمت الجائزة صاحبة السمو بسمة آل سعيد، لمدير عام رأس المال البشري في المركز بندر الجنوبي.

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الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري

وحظي المركز بالتكريم نظير جهوده البارزة، في الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، من خلال تمكين العاملين وتوفير الفُرص التطويرية التي تحقق الكفاءة والجودة العالية نحو مستقبلٍ واعدٍ ومستدام.

وتأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات الحديثة وفرص التواصل الفعالة، لتغيير المفهوم المعهود لدور الموارد البشرية.

القطاع غير الربحي

إضافة إلى إعداد المنظمات لتلبية احتياجات الأعمال ذات الأولوية لرأس المال البشري، ودعماً لإنجازات المؤسسات التي تلبي الاحتياجات وتحقق التطلعات.

وتتضافر جهود العاملين في القطاع غير الربحي بشكل دائم من أجل خدمة القطاع والارتقاء به ليكون فاعلاً مثمرًا ومساهمًا في الناتج المحليّ محققًا رؤية السعودية 2030.