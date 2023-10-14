شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة صادرات "كيما" إلى 4.7 مليار جنيه..و"مصر للألومنيوم" تقترب من 10 مليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت عدد من الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة المصرية، فى تحقيق طفرة في الصادرات خلال العام المالي 2022/2023، مستفيدة من فروق سعر العملة مما انعكس على تحسن نتائج أعمال الشركة، وزيادة صافى الربح لمستويات قياسية.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، صادرات بلغت 130 ألف طن خلال العام المالى 2022/2023 بقيمة 9.914 مليار جنيه تعادل 371 مليون دولار، بنسبة حوالي 46% من كمية المبيعات البالغة حوالي 283 ألف طن.

ويختص نشاط شركة مصر للألومنيوم بإنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادًا وتصديرًا.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، صادرات بلغت 185.257 مليون دولار بما يعادل 4.7 مليار جنيه العام المالي 2022/2023 مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي الماضي بنسبة تطور 164%، ومستهدف 2.15 مليار جنيه، موزعة بين كمية صادرات النترات بلغت 561 طن مقابل 1300 طن للعام السابق وبنسبة 43%، ومستهدف 3500 طن، وبلغت كمية صادرات سماد اليوريا 362 ألف طن مقابل 302.5 ألف طن بنسبة تطور 119%، ومستهدف 233.9 ألف طن.

وحققت شركة كيما، إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.15 مليار جنيه مقارنة مع 651 مليون جنيه بنسبة نمو 177%.

وتعمل شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون وغبار السيلكا وتعبئة الأكسجين وأي منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات والإتجار فيها بالذات أو بالتوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية والتجارية المتعلقة بها، ويجوز للشركة أن تشترك عن طريق الوكالة التجارية أو الصناعية مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في الداخل أو الخارج.

ويتوزع هيكل ملكية شركة "كيما" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة 69.818%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بحصة 19.271%، وبنك مصر بحصة 3.779%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال 0.940%، والهيئة الزراعية المصرية 0.001%، واتحاد العاملين المساهمين 0.001%.